Власти РФ оставляют открытым вариант еще одного призыва в рамках объявленной ранее "частичной мобилизации", поскольку российская армия испытывает дефицит личного состава.

Об этом говорится в новой сводке разведки Британии.

В частности, пишет разведка, 22 января СМИ сообщили, что российские пограничники препятствуют киргизским трудовым мигрантам с двойным гражданством покидать РФ и утверждают, что их имена находятся в списках на мобилизацию.

Кроме того, 23 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что указ о "частичной мобилизации" остается в силе.

"Российское руководство, скорее всего, продолжает искать способы удовлетворить потребность армии в большом количестве личного состава, необходимого для обеспечения любого будущего большого наступления в Украине и в то же время минимизировать внутреннюю критику", - резюмирует разведка Британии.

Напомним, Генштаб ВСУ считает, что на конец февраля в РФ запланирована мобилизация.

Между тем, в Кремле опровергли недавние сообщения западных изданий о новой волне мобилизации в России.