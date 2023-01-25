Информация о возможности еще одной волны мобилизации в России недостоверна.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждения CNN о том, что Владимир Путин рассматривает возможность мобилизации еще 200 тысяч человек.

На вопрос, является ли этот материал настолько же недостоверным, как и появлявшиеся ранее слухи в соцсетях на эту тему, представитель Кремля ответил утвердительно.

Недавно наряду с CNN и The Times со ссылкой на данные западной разведки писала, что Путин готовится объявить новую волну мобилизации, в ходе которой на фронт могут отправить до 500 тысяч человек.

Ранее в Кремле назвали причины отсутствия указа о завершении частичной мобилизации. Песков заявил, что документ подразумевает не только непосредственно призыв.

"Кроме призыва, который завершен, она включает и другие задачи, необходимые минобороны, они реализуются", - заявил Песков.