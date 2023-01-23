В Кремле назвали причины отсутствия указа о завершении частичной мобилизации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что документ подразумевает не только непосредственно призыв.

Об этом сообщают российские СМИ.

"Кроме призыва, который завершен, она включает и другие задачи, необходимые минобороны, они реализуются", - заявил Песков.

Ранее он заявлял, что Владимир Путин не будет издавать указ о завершении частичной мобилизации, т.к. по его словам, такой документ не нужен.

Недавно The Times со ссылкой на данные западной разведки писала, что Путин готовится объявить новую волну мобилизации, в ходе которой на фронт могут отправить до 500 тысяч человек.

Британская разведка полагает, что запланированное расширение армии РФ означает, что Москва готовится к длительной угрозе.

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