Россия готовится к усиленной военной угрозе на протяжении еще многих лет после завершения войны в Украине, полагает британская разведка.

Именно с этим эксперты связывают запланированное увеличение численности армии РФ до 2026 года на 11% - до 1,5 млн.

"Планы Шойгу сигнализируют о том, что российское руководство, скорее всего, считает, что усиленная военная угроза с применением обычных вооружений сохранится еще много лет после нынешней войны в Украине. Однако России, скорее всего, будет трудно укомплектовать персонал и оснастить запланированное расширение", - отмечает разведка Британии.

Ранее Шойгу заявил, что проведенная в РФ мобилизация была необходима, чтобы продолжить наступление в Украине.

Как писала "Страна", в декабре 2022 года на коллегии минобороны президент РФ Владимир Путин перечислил, что нужно улучшить в армии РФ, Шойгу рассказал о мобилизации.

Война в Украине продолжается уже 333-й день. Мы следим за новостями 22 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 332-го дня войны. Россияне активизировались на запорожском направлении, что уже официально подтвердил Генштаб. Западные СМИ пишут, что США советуют Украине вывести силы из Бахмута, чтобы подготовиться к контрнаступлению. А в НАТО заговорили о возможности передачи Киеву истребителей F-16.

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Олеся Медведева рассказывает в своем блоге, как и почему в Украине активизировалась раздача повесток.