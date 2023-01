Великобритания передала Украине вертолет Sea King. Его получили украинские военные у Черного моря.

Об этом сообщает в субботу, 21 января, министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter.

По словам министра, это первый вертолет, который прибыл в Украину. Он будет помогать украинским военным в поисково-спасательных миссиях.

"Мощное усиление для ВМС Украины. Наше сотрудничество будет развиваться и дальше. Спасибо, Бен Уоллес (министр обороны Великобритании - Ред.). Вместе мы защитим моря и земли по всей Европе", - говорится в сообщении Резникова.

Sea King from the UK has arrived in its new kingdom near the Black Sea in Ukraine!

It is a strong reinforcement for the Ukrainian Navy. Our cooperation will continue to increase.

Thank you to @BWallaceMP

Together, we will secure the seas and lands across all of Europe! pic.twitter.com/Qf4mF2vp8L