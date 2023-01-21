Великобритания предоставит Украине новую партию военной помощи, в которую кроме танков Challenger 2 войдут также бронетранспортеры FV430 Mk3 Bulldog.

Эту машину начали разрабатывать в 2005 году с прицелом на Ирак и Афганистан. Корпус оснащен дополнительной броней, способной противостоять выстрелам из РПГ. Новый двигатель и рулевой механизм обеспечивают лучшую мобильность и маневренность, чем у предшественника - FV430. Появилась также оружейная станция, оснащенная 7,62-мм пулеметом, которым можно управлять изнутри автомобиля.

Боевая масса БТР – 13 тонн, экипаж – 2+10 человек десанта. Максимальная скорость – 72 км/ч по шоссе, запас хода – 590 км по шоссе. Стоимость одной машины - 4,2 млн фунтов стерлингов.

Напомним, глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес призвал Германию разрешить поставку танков Leopard для Украины.

Ранее мы писали, что Великобритания планирует предоставить Украине 600 ракет Brimstone в рамках военной помощи.

Война в Украине продолжается уже 332-й день. Мы следим за новостями 21 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 331-го дня войны. Генштаб заявлял, что Украина отбила атаки у ряда населенных пунктов. Бои вокруг Бахмута при этом не прекращаются. В Немецкой разведке заявили о высоких потерях обеих сторон в этом районе. Пентагон объявил о новом военном пакете для Украины - на сумму 2,5 миллиарда долларов. Нидерланды поставят Украине две системы ПВО "Пэтриот", Германия не разморозила поставку танков, при этом поставит дополнительное вооружение и технику на миллиард евро.

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