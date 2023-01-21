БТР Bulldog. Иллюстративное фото: Wikimedia

Великобритания предоставит Украине новую партию военной помощи, в которую кроме танков Challenger 2 войдут также бронетранспортеры FV430 Mk3 Bulldog.

Эту машину начали разрабатывать в 2005 году с прицелом на Ирак и Афганистан. Корпус оснащен дополнительной броней, способной противостоять выстрелам из РПГ. Новый двигатель и рулевой механизм обеспечивают лучшую мобильность и маневренность, чем у предшественника - FV430. Появилась также оружейная станция, оснащенная 7,62-мм пулеметом, которым можно управлять изнутри автомобиля.

Боевая масса БТР – 13 тонн, экипаж – 2+10 человек десанта. Максимальная скорость – 72 км/ч по шоссе, запас хода – 590 км по шоссе. Стоимость одной машины - 4,2 млн фунтов стерлингов.

Характеристики бронетранспортера FV430 Mk3 Bulldog.

Напомним, глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес призвал Германию разрешить поставку танков Leopard для Украины.

Ранее мы писали, что Великобритания планирует предоставить Украине 600 ракет Brimstone в рамках военной помощи.

Война в Украине продолжается уже 332-й день. Мы следим за новостями 21 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 331-го дня войны. Генштаб заявлял, что Украина отбила атаки у ряда населенных пунктов. Бои вокруг Бахмута при этом не прекращаются. В Немецкой разведке заявили о высоких потерях обеих сторон в этом районе. Пентагон объявил о новом военном пакете для Украины - на сумму 2,5 миллиарда долларов. Нидерланды поставят Украине две системы ПВО "Пэтриот", Германия не разморозила поставку танков, при этом поставит дополнительное вооружение и технику на миллиард евро. 

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Олеся Медведева рассказывает о последних военных событиях в Украине в своем блоге.

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