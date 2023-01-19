Британия предоставит Украине еще более 200 единиц бронетехники
Кроме 14 танков Challenger 2, Британия намерена поставить Украине еще 200 единиц техники.
Об этом заявил глава британского МИД Джеймс Клеверли на совместной пресс-конференции со своей канадской коллегой Мелани Жоли.
"Великобритания решила пойти дальше и быстрее в вопросе помощи Украине и поставить нашим друзьям основные боевые танки Challenger 2, тяжелую артиллерию и более 200 единиц другой бронированной техники", - заявил он во время пресс-конференции после встречи с канадской коллегой Мелани Жоли.
Напомним, ранее СМИ писали, что Франция рассматривает возможность отправки в Украину танков Leclerc, а в Германии обсуждают передачу Украине до 100 танков "Leopard-1".
Тем временем война в Украине продолжается уже 330-й день. Мы следим за новостями 19 января в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 329-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что основные усилия россияне сосредотачивают, наступая на Бахмутском направлении. В преддверии заседания Контактной группы министров обороны НАТО на Западе активизировались заявления в пользу военных поставок Украине. Генсек НАТО заявил, что наступил переломный момент в войне и нужно значительно увеличить поддержку Украины, а Европарламент призвал Шольца разрешить поставки Киеву немецких танков Leopard.
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