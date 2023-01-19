Кроме 14 танков Challenger 2, Британия намерена поставить Украине еще 200 единиц техники.

Об этом заявил глава британского МИД Джеймс Клеверли на совместной пресс-конференции со своей канадской коллегой Мелани Жоли.

"Великобритания решила пойти дальше и быстрее в вопросе помощи Украине и поставить нашим друзьям основные боевые танки Challenger 2, тяжелую артиллерию и более 200 единиц другой бронированной техники", - заявил он во время пресс-конференции после встречи с канадской коллегой Мелани Жоли.

Напомним, ранее СМИ писали, что Франция рассматривает возможность отправки в Украину танков Leclerc, а в Германии обсуждают передачу Украине до 100 танков "Leopard-1".

Тем временем война в Украине продолжается уже 330-й день. Мы следим за новостями 19 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 329-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что основные усилия россияне сосредотачивают, наступая на Бахмутском направлении. В преддверии заседания Контактной группы министров обороны НАТО на Западе активизировались заявления в пользу военных поставок Украине. Генсек НАТО заявил, что наступил переломный момент в войне и нужно значительно увеличить поддержку Украины, а Европарламент призвал Шольца разрешить поставки Киеву немецких танков Leopard.

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