Появилась конкретизация по ближайшей партии вооружений, которую Британия намерена предоставить Украине.

Об этом идет речь в сообщении на сайте правительства Британии.

Прежде всего, в этот список входят:

партия 14 тяжелых танков Challenger, которая отправится к нам в ближайшие недели;

ожидается, что за ними последуют около 30 больших самоходных орудий AS90, управляемых пятью стрелками.

"Министр обороны изложит дополнительные детали этой поддержки в Палате общин в понедельник", - говорится в сообщении.

Правительственный источник обещает, что в ближайшие дни Великобритания начнет обучение бойцов ВСУ использованию танков и артиллерийских орудий.

При этом о поставке ударных вертолетов "Апач", о которых заявляли британские СМИ, официально пока речи не идет.

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