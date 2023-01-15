Помимо танков Challenger 2, Британия отправит Украине около 30 САУ AS-90
Появилась конкретизация по ближайшей партии вооружений, которую Британия намерена предоставить Украине.
Об этом идет речь в сообщении на сайте правительства Британии.
Прежде всего, в этот список входят:
- партия 14 тяжелых танков Challenger, которая отправится к нам в ближайшие недели;
- ожидается, что за ними последуют около 30 больших самоходных орудий AS90, управляемых пятью стрелками.
"Министр обороны изложит дополнительные детали этой поддержки в Палате общин в понедельник", - говорится в сообщении.
Правительственный источник обещает, что в ближайшие дни Великобритания начнет обучение бойцов ВСУ использованию танков и артиллерийских орудий.
При этом о поставке ударных вертолетов "Апач", о которых заявляли британские СМИ, официально пока речи не идет.
Война в Украине продолжается уже 326-й день. Мы следим за новостями 15 января в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 325-го дня войны. Вчера была первая в новом году массированная ракетная атака по Украине. Самые ужасные последствия пережил Днепр. Там ракета попала в многоэтажный жилой дом. Рухнул как минимум один подъезд. Британия официально объявила о решении отправить в Украину танковый эскадрон.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о битве за Соледар и планах Запада поставить Украине танки.