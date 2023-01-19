Великобритания планирует предоставить Украине 600 ракет Brimstone в рамках военной помощи.

Как пишет Reuters, об этом сообщил глава Минобороны Британии Бэн Уоллес на военной базе Тапа в Эстонии.

"Я могу сказать, что мы также собираемся отправить еще 600 ракет Brimstone на театр военных действий, что будет невероятно важно для помощи Украине в доминировании на поле боя", - заявил Уоллес.

В тоже время Дания отправит в Украину 19 САУ "Цезарь", сообщил министр обороны Якоб Эллеманн-Йенсен.

Напомним, глава британского МИД Джеймс Клеверли сообщил, Британия предоставит Украине еще более 200 единиц бронетехники.

Также мы писали, что глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес призвал Германию разрешить поставку танков Leopard для Украины.

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Ранее мы подводили итоги 329-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что основные усилия россияне сосредотачивают, наступая на Бахмутском направлении. В преддверии заседания Контактной группы министров обороны НАТО на Западе активизировались заявления в пользу военных поставок Украине. Генсек НАТО заявил, что наступил переломный момент в войне и нужно значительно увеличить поддержку Украины, а Европарламент призвал Шольца разрешить поставки Киеву немецких танков Leopard.

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