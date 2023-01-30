В Вооруженных Силах Украины рассказали, что необходимо всегда держать при себе документы о брони или отсрочке от призыва, чтобы не получить повестку.

Об этом сообщил начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач, передает Military Media Center.

"Военнообязанный, у которого есть бронь от призыва по мобилизации, все документы, которые это подтверждают, должен носить с собой. И при их предъявлении вручения повестки не будет. Но, если оно уже так произошло, то со всеми этими документами нужно прибыть в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, и эта повестка будет аннулирована", - заявил он.

Напомним, ранее в ВСУ объяснили, как сейчас проходит мобилизация в Украине. Там сообщили, что в настоящее время нужны специалисты как на новые образцы вооружения, которые дают партнеры, так и для пополнения потерь.

Также мы писали, что правительство Украины утвердило Порядок бронирования военнообязанных работников, а также Порядок и критерии определения предприятий, которые критически важны для функционирования экономики.

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