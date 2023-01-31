Депутат "Слуга народа" Георгий Мазурашу назвал секретаря СНБО Алексея Данилова фальшивым и лживым чиновником.

Так нардеп подписал у себя на странице в Facebook скриншот новости с заголовком "Данилов успокоил касательно мобилизации и назвал жесткие видео с повестками фейками РФ".

"Какие же фальшивые и лживые у нас чиновники. Или, может, изолированные/оторванные от реалий?", - подписал свой пост Георгий Мазурашу.

Отметим, накануне секретарь СНБО заявил, что "мобилизация проходит спокойно, взвешенно", и что "информацию из мессенджеров нужно фильтровать". Он также заявил, что у территориальных центров комплектования "стоят очереди" людей, чтобы сверить свои данные.

Напомним, мы писали о том, в каких трех случаях военнообязанный может не приходить по повестке в военкомат.

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Ранее мы подводили итоги 341-го дня войны. В Госпогранслужбе рассказали, что Россия проводит ротацию своих войск в Беларуси. В РФ заявили о переброске в приграничную Курскую область дополнительного контингента войск. В Польше сообщили о готовности передать Украине истребители, но в координации с НАТО. Йенс Столтенберг заявил, что НАТО видит признаки того, что РФ готовится к новому наступлению на Украину.

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