Народный депутат Ярослав Железняк проанализировал, как наполнялся бюджет Украины в военное время с 24 февраля по 31 декабря 2022 года.

Аналитику он опубликовал в своем телеграм-канале.

Главный источник наполнения бюджета - гранты и кредиты от внешних партнеров: 31,2 миллиардов долларов или примерно 1,1 триллион гривен.

Второй основной источник доходов бюджета - "налоги + таможня + госпредприятия" (совокупно эти поступления составили примерно 867,6 миллиардов гривен).

Далее идут печать гривны Нацбанком и прибыль (400 миллиардов дала печать + 19 - прибыль, итого получилось 419 миллиардов гривен).

Покупка военных ОВГЗ банками, юридическими лицами и гражданами принесла 250,7 миллиардов гривен.

Как писала "Страна", 3 ноября парламент принял госбюджет на 2023 год.

В новом наступившем году бюджет образования и науки в Украине уменьшится на 20%, а половина казны Украины уйдет на оборону. При этом расходы вдвое превысят доходы.

Мы также рассказывали, что за время полномасштабного вторжения правительство Украины выделило на сектор безопасности и обороны более 1,2 триллиона гривен. По данным министра финансов Сергея Марченко, Украина тратит на войну по 5 миллиардов долларов в месяц.