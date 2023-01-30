Под запрет на выезд за границу из-за постановления Кабинета министров попали депутаты местных советов при том, что в указе президента о них ничего не говорилось.

Об этом сообщил в Facebook нардеп от "Слуги народа" Виталий Безгин.

"В Указе президента/решении СНБО речь не идет о депутатах местных советов (кроме руководящих должностей). В свою очередь, данный пункт появился в решении Кабмина", - пишет он.

Также норма, описывающая условия пересечения границы женщинами-депутатами местных советов в решении КМУ выписана неясно.

"Не ясно, достаточно быть женщиной, чтобы выезжать за границу без командировки или для этого должно быть условие о проведывании детей младше 18 лет. Если правительство предусмотрело проведывание, то это парализует работу пограничников, учитывая количество депутатов местных советов и потребность по каждой женщине проверять, действительно ли дети за границей", - сообщил он.

Депутат просит премьер-министра Дениса Шмыгаля более четко выписать норму по женщинам-депутатам местных советов.

Напомним, Кабмин принял постановление, запрещающее чиновникам покидать территорию государства без веских причин. Пересекать границу можно в служебных, медицинских целях, а также для ухода за несовершеннолетними детьми. В Госпогранслужбе Украины сообщили, что запрет на выезд за границу касается и чиновников, непригодных к военной службе.

Также "Страна" подробно разбиралась, что сейчас происходит на границе и что меняет запрет выезда чиновников для всех остальных граждан.