Во время визита в Николаев в понедельник, 30 января, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Метте Фредериксен посетили украинских военных в одном из госпиталей.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале.

Он опубликовал видео со встречи с Метте Фредериксен.

Помимо этого появилось видео посещения премьер-министром Дании и Зеленским Николаевского морского торгового порта, где были ранее уничтожены резервуары с маслом.

После этого Зеленский с губернатором Кимом и премьером Дании побывали возле разрушенного ракетным ударом здания Николаевской ОГА. На видео - как здание выглядит сейчас.

Напомним, ракетный удар по Николаевской ОГА был совершен 29 марта утром. Тогда погибли 37 человек, более 30 - получили ранения.

Масштабный разлив подсолнечного масла в Николаевском морском порту произошел 17 октября, когда из-за удара дронов были повреждены резервуары, в которых оно хранилось.

Тем временем война в Украине продолжается уже 341-й день. Мы следим за новостями 30 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 340-го дня войны. Продолжаются атаки РФ на Бахмут. По данным "Института изучения войны", там действует уже не только ЧВК "Вагнер", но и кадровые российские части. Продолжаются российские атаки в Угледаре. Судя по видеороликам, обстрелы позиций ВСУ в городе не прекращаются.

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