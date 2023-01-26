В министерстве обороны Дании предложили распространить призыв на срочную военную службу и на женщин. Кроме того, ведомство считает необходимым продлить срок обязательной военной службы.

Об этом заявил в четверг, 26 января, глава ведомства Якоб Эллеманн-Йенсен, передает телеканал ТВ2.

Министр обороны Дании признал, что сейчас армия не способна самостоятельно обеспечить защиту страны.

"Мы должны быть в состоянии защитить Данию, датское королевство, регион Балтийского моря, кроме того, мы также должны быть способны защитить интересы Дании в мире за пределами страны. Мы должны быть в состоянии бороться с пиратством, поддерживать наших союзников", - заявил Эллеманн-Йенсен.

По его словам, способность Дании защитить себя играет важную роль, когда речь идет о поддержке Украины в ходе войны с Россией. Так, сейчас Копенгаген не может позволить себе передать Киеву танки, сказал министр обороны. Он предложил рассмотреть имеющиеся сейчас у страны возможности по военной поддержке Киева.

Сейчас на вооружении армии Дании стоят 44 танка Leopard, сообщает телеканал. Из них 14 уже отправлены в прибалтийские страны в составе контингента стран НАТО. Отдать Украине оставшиеся 30 танков Дания не может, сказал министр, поскольку они представляют собой не просто "украшение", а "сдерживающий фактор".

В Дании действует обязательный призыв на военную службу для всех мужчин в возрасте от 18 до 30 лет. Его срок варьируется от четырех месяцев до полугода. В ходе четырехмесячной службы призывники проходят обучение базовым навыкам обращения с оружием. Женщины могут вступать в датскую армию в добровольном порядке.

Инициативу минобороны поддержали датские женские общественные организации, включая Совет женщин и организацию "Женщины-ветераны". Однако опрошенные телеканалом активистки заявили, что для начала власти должны решить проблемы с сексуальными домогательствами и бытовыми неудобствами в армии.

Ранее мы писали, что Дания собирается передать Украине 19 самоходных артиллерийских установок CAESAR.

Также "Страна" рассказывала, что Дания будет тренировать украинских военных на своей территории.