В Николаеве в частном доме вчера, 26 января, прогремел взрыв. Его причины устанавливаются.

Об этом рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким в эфире телемарафона.

"Что касается взрыва в городе в частном жилом доме - сейчас следствие разбирается, есть несколько вариантов, не могу их раскрывать. Надо подождать выводы следствия", - сказал Ким.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаевской области авто подорвалось на мине. Ранены четыре человека, среди них младенец. Инцидент случился в Витовском районе, возле села Любомировка.

Война в Украине продолжается уже 338-й день. Мы следим за новостями 27 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 337-го дня войны. 26 января РФ осуществила очередную массированную ракетную атаку. Всего было до 55 пусков ракет разного базирования, из них два "Кинжала". 47 ракет было сбито, а три из четырех авиационных ракет Х-59 не достигли своих целей.

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