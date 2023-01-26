Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировали мощные взрывы вблизи Запорожской АЭС.

Об этом заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси, сообщает официальный сайт МАГАТЭ в ежедневной сводке.

"Вчера около 10:00 по местному времени было слышно восемь сильных взрывов, от которых вибрировали окна офисов на станции, сегодня их стало больше", – говорится в комментарии Гросси.

Ранее мы писали, что, по словам Рафаэля Гросси, в МАГАТЭ обеспокоены трехкратным уменьшением украинского персонала на Запорожской АЭС.

Война в Украине продолжается уже 337-й день. Мы следим за новостями 26 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 336-го дня войны. В ВСУ подтвердили, что украинская армия отступила из Соледара. При этом из Бахмута ВСУ выходить не собираются, пока там можно обороняться, сообщили в Генштабе. Германия официально объявила, что передаст Украине танки "Леопард", и дала разрешение и на их отправку Киеву из других стран Европы. Байден заявил, что США передадут Украине 31 "Абрамс".

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