Эксперты МАГАТЭ зафиксировали мощные взрывы вблизи Запорожской АЭС
Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировали мощные взрывы вблизи Запорожской АЭС.
Об этом заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси, сообщает официальный сайт МАГАТЭ в ежедневной сводке.
"Вчера около 10:00 по местному времени было слышно восемь сильных взрывов, от которых вибрировали окна офисов на станции, сегодня их стало больше", – говорится в комментарии Гросси.
Ранее мы писали, что, по словам Рафаэля Гросси, в МАГАТЭ обеспокоены трехкратным уменьшением украинского персонала на Запорожской АЭС.
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Ранее мы подводили итоги 336-го дня войны. В ВСУ подтвердили, что украинская армия отступила из Соледара. При этом из Бахмута ВСУ выходить не собираются, пока там можно обороняться, сообщили в Генштабе. Германия официально объявила, что передаст Украине танки "Леопард", и дала разрешение и на их отправку Киеву из других стран Европы. Байден заявил, что США передадут Украине 31 "Абрамс".
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