В субботу, 21 января, в Николаевской области произошла трагедия - машина с ребенком подорвалась на мине.

Об этом сообщает в Telegram-канале председатель областного совета Анна Замазеева.

Инцидент случился в Витовском районе, возле села Любомировка. Ранены все четверо, находившиеся в автомобиле, в том числе - трехнедельный младенец.

Замазеева еще раз просит жителей области быть осторожными, потому что "минная опасность продолжается".

Ранее мы писали, что недавно в Бериславском районе Херсонской области на выезде из Малой Александровки автомобиль с гражданскими наехал на российскую взрывчатку. В результате двое мужчин погибли от полученных ранений.

Война в Украине продолжается уже 332-й день. Мы следим за новостями 21 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 331-го дня войны. Генштаб заявлял, что Украина отбила атаки у ряда населенных пунктов. Бои вокруг Бахмута при этом не прекращаются. В Немецкой разведке заявили о высоких потерях обеих сторон в этом районе. Пентагон объявил о новом военном пакете для Украины - на сумму 2,5 миллиарда долларов. Нидерланды поставят Украине две системы ПВО "Пэтриот", Германия не разморозила поставку танков, при этом поставит дополнительное вооружение и технику на миллиард евро.

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Олеся Медведева рассказывает о последних военных событиях в Украине в своем блоге.