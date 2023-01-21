В Николаевской области авто подорвалось на мине. Ранены четыре человека, среди них младенец
В субботу, 21 января, в Николаевской области произошла трагедия - машина с ребенком подорвалась на мине.
Об этом сообщает в Telegram-канале председатель областного совета Анна Замазеева.
Инцидент случился в Витовском районе, возле села Любомировка. Ранены все четверо, находившиеся в автомобиле, в том числе - трехнедельный младенец.
Замазеева еще раз просит жителей области быть осторожными, потому что "минная опасность продолжается".
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Война в Украине продолжается уже 332-й день. Мы следим за новостями 21 января в своем онлайне.
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