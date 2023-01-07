В Украине создали интерактивную карту взрывоопасных территорий.

Как сообщают в ГСЧС, на ней отображаются места, где уже обнаружены или, вероятно, находятся взрывоопасные предметы, и степень угрозы от них.

С помощью карты граждане могут ознакомиться с безопасными маршрутами для передвижения. Уточняется, что погрешность локализации составляет до 30 метров.

Посмотреть карту можно по ссылке.

Ранее замглавы ГСЧС Украины Роман Примуш заявил, что в Киевской области еще минимум год нельзя посещать леса из-за того, что там остались мины. Эти территории могли бы быть разминировали быстрее, но сейчас саперы занимаются соответствующими вопросами в Харьковской области, где работы больше.

Помимо этого, в ГСЧС сообщили, что для восстановления систем жизнеообеспечения на освобожденных территориях Херсонской и Николаевской областей потребуется несколько месяцев активной работы спасателей.

Тем временем война в Украине продолжается уже 318-й день. "Страна" следит за новостями 7 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 317-го дня войны. В Беларусь россияне продолжают демонстративно подтягивать войска и технику. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что РФ готова нанести очередной ракетный удар по гражданской и энергетической инфраструктуре. США выделили Украине 3-миллиардный пакет помощи, куда впервые внесли 50 боевых машин Bradley, Германия пообещала, что предоставит Украине 40 бронетранспортеров Marder и одну систему ПВО "Patriot"

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.