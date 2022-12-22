Хорватия планирует направить почти 3 млн евро на приобретение разминирующих машин для нужд Украины.

Об этом шла речь на встрече заместителя министра внутренних дел Украины Мэри Акопян с послом Хорватии в Украине Аницей Джамич, сообщила пресс-служба МВД.

На встрече речь шла о возможностях Хорватии по содействию в укомплектовании критически важных пунктов несокрушимости, развертывании дополнительных локаций гуманитарной поддержки украинцев и в мероприятиях по разминированию на деоккупированных территориях.

Джамич заверила в готовности хорватской стороны содействовать Украине в процессах гуманитарного разминирования освобожденных территорий путем предоставления ГосЧС специализированных машин механического разминирования и другого пиротехнического оборудования.

С этой целью хорватская сторона планирует направить почти 3 млн евро на приобретение для нужд Украины разминирующих машин.

Несмотря на поддержку в разминировании территории страны, Хорватия отказалась присоединиться к миссии поддержки украинских военных и обучать их.

Напомним, Словакия также отправит Украине новый пакет помощи, включающий систему разминирования и около 300 генераторов.

"Страна" писала, что сапёрам нужно несколько месяцев, чтобы разминировать освобожденную Херсонскую и Николаевскую области.

Тем временем война в Украине продолжается уже 302-й день. "Страна" следит за новостями 22 декабря в своем онлайне.

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