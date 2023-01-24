Центральный райсуд Николаева заявил, что погибший в ДТП "замглавы Херсонской ВГА" Кирилл Стремоусов, который обвиняется в государственной измене, не явился на заседание.

Об этом Центральный райсуд Николаева сообщает в Facebook.

В своем сообщении суд пишет, что "обвиняемый, уведомленный должным образом о времени и месте судебного заседания, не явился".

Также сообщается, что коллегия судей постановила отправить обвинительный акт в отношении Стремоусова в Николаевский апелляционный суд для определения подсудности.

Напомним, 9 ноября назначенный россиянами "замглавы ВГА" Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в результате ДТП с участием трех машин. Кроме него пострадали еще два человека. Позже в Херсонском облсовете допустили, что смерть Стремоусова - это инсценировка.

Впрочем, 11 ноября Стремоусова похоронили в Симферополе.

Несмотря на это, в январе 2023 года погибшего "замглавы ВГА" Херсонской области Кирилла Стремоусова собрались судить в Украине за госизмену и коллаборационную деятельность. По данным прокуратуры Херсонской области, обвинительные акты в суд направлены в отношении Владимира Сальдо его заместителя Кирилла Стремоусова и "главы Херсонской городской администрации" Александра Кобца.

Сообщалось, что Стремоусов "добровольно занял псевдодолжность" после оккупации города и находится в розыске.