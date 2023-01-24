Центральный райсуд Николаева сообщил, что погибший в ДТП Стремоусов не пришел на заседание по его делу
Центральный райсуд Николаева заявил, что погибший в ДТП "замглавы Херсонской ВГА" Кирилл Стремоусов, который обвиняется в государственной измене, не явился на заседание.
Об этом Центральный райсуд Николаева сообщает в Facebook.
В своем сообщении суд пишет, что "обвиняемый, уведомленный должным образом о времени и месте судебного заседания, не явился".
Также сообщается, что коллегия судей постановила отправить обвинительный акт в отношении Стремоусова в Николаевский апелляционный суд для определения подсудности.
Напомним, 9 ноября назначенный россиянами "замглавы ВГА" Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в результате ДТП с участием трех машин. Кроме него пострадали еще два человека. Позже в Херсонском облсовете допустили, что смерть Стремоусова - это инсценировка.
Впрочем, 11 ноября Стремоусова похоронили в Симферополе.
Несмотря на это, в январе 2023 года погибшего "замглавы ВГА" Херсонской области Кирилла Стремоусова собрались судить в Украине за госизмену и коллаборационную деятельность. По данным прокуратуры Херсонской области, обвинительные акты в суд направлены в отношении Владимира Сальдо его заместителя Кирилла Стремоусова и "главы Херсонской городской администрации" Александра Кобца.
Сообщалось, что Стремоусов "добровольно занял псевдодолжность" после оккупации города и находится в розыске.