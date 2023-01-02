Погибшего "замглавы ВГА" Херсонской области Кирилла Стремоусова собираются судить в Украине за госизмену и коллаборационную деятельность.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора Украины в Facebook.

Прокуратура Херсонской области направила в суд обвинительные акты в отношение "главы ВГА" Херсонской области, и его заместителя, то есть - Владимира Сальдо и Кирилла Стремоусова.

Также направлен обвинительный акт в отношение "главы Херсонской городской администрации". (Эту должность занимает Александр Кобец).

Сообщают, что Стремоусов "добровольно занял псевдодолжность" после оккупации города.

"Сейчас двое обвиняемых пребывают в розыске", - говорится в сообщении прокуратуры, без уточнения, кто именно из троих указанных лиц разыскивается, а кто нет.

Напомним, 9 ноября "замглавы ВГА" Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в результате ДТП с участием трех машин. Кроме него пострадали еще два человека. 11 ноября Стремоусова похоронили в Симферополе.

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