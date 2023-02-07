Во вторник, 7 февраля, в Украине идет уже 349-й день войны с РФ.

О том, что происходило вчера, мы подробно рассказывали в итогах за 6 февраля.

Ниже - хроника сегодняшних новостей. Материал обновляется.

7 февраля

10:45 Избиратели Республиканской партии готовы отдать России часть территории Украины. Об этом пишет газета Washington Post, анализируя результаты соцопросов.

"Выступление в Конгрессе президента Владимира Зеленского, похоже, не сильно изменило ситуацию: половина или более республиканцев говорят, что мы делаем слишком много, чтобы помочь Украине, либо что мы должны прекратить финансировать ее оборону", - говорится в статье.

Число тех, кто считает, что США делают для Украины "слишком много" выросло на 18% среди республиканцев, говорится в опросе Washington Post-ABC News.

А опрос NBC News на прошлой неделе показал, что 63% республиканцев выступают против усиления поддержки Украинв.

"Падает их доверие к военным усилиям Украины и растет скептицизм в отношении того, что вторжение России представляет угрозу для Соединенных Штатов", - говорится в материале.

Но "наиболее примечательным" является растущее желание отдать России часть украинской территории, на которую РФ претендует.

Новый опрос Института Гэллапа поставил американцев перед выбором: между поддержкой усилий Украины по возвращению своей территории - и быстрым прекращением войны, даже если это означало, что России будет позволено оставить завоеванное.

"Большинство республиканцев выбрали первое. Но 41% был готов одобрить сохранение украинской территории за Россией во имя прекращения войны. Это по сравнению с 16 процентами демократов, которые хотят того же", - говорится в статье.

Газета отмечает, что доля тех, кто так считает среди республиканцев, растет.

"Растущая часть Республиканской партии считает, что затраты того не стоят, учитывая неясные перспективы успеха Украины. Или, возможно, республиканцы, предпочитающие политику невмешательства в отношении Украины, ищут причины для выхода из войны.

Но результат тот же: около половины или более республиканцев теперь довольно скептически относятся к продолжению участия США, и многие в Республиканской партии готовы отдать России хотя бы часть того, ради чего она вторглась в Украину", - делается вывод в материале.

10:38 ЕС вывел из-под нефтяных санкций смешанную российскую нефть.

Если российский нефтепродукт в третьей стране смешивается с нефтью другого происхождения, то такой нефтепродукт "больше не считается продуктом российского происхождения, и предельная цена не применяется", говорится в обновлениях к пояснениям Еврокомиссии, опубликованным на официальном сайте ЕК.

Также сообщается, что если произведенные из российской нефти нефтепродукты "были существенно преобразованы в третьей стране", то они также больше не считаются продуктами российского происхождения, и, соответственно, предельная цена не применяется.

10:11 Сегодня Высший антикоррупционный суд рассмотрит дело по уголовному производству по обвинению народного депутата от фракции «Батькивщина» Михаила Волынца в недостоверном декларировании. Об этом свидетельствуют данные на сайте ВАКС. Заседание назначено на 11:00.

Напомним, что НАБУ и САП сообщили Волынцу о подозрении еще в ноябре. Ведомства утверждают, что нардеп не указал в декларации два автомобиля и доход в размере 1,79 миллионов гривен. В тот же день НАБУ объявило его в розыск.

Позже Волынец сообщил, что был экстренно госпитализирован во время возвращения из служебной командировки на пути из Женевы в Киев

"По предварительным выводам врачей, у меня обнаружили болезнь, которая, к сожалению, угрожает жизни", – заявлял Волынец.

09:55 СБУ провела в Киеве 11 обысков у компаний, связанных с женой Виктора Медведчука Оксаной Марченко. А также дома у их директоров и совладельцев.

Самой супруге Медведчука, которая находится предположительно в России, объявили о подозрении по статье 110-2 (финансирование действий, нарушающих территориальную целостность Украины или направленных на насильственную смену конституционного порядка).

По данным СБУ, фирма в Крыму, принадлежащая Марченко, оплатила услуги МВД РФ и Росгвардии по охране собственности семьи Медведчука в Крыму.

Для этого активы киевских компаний Марченко (на которых и прошли обыски) перевели в крымский город Ялта, где была создана новая компания с уставным капиталом в миллиард рублей.

Далее она оплачивала налоги в российский бюджет, а также услуги охраны имущества.

На фото с обысков СБУ продемонстрировала картины, скульптуры и антиквариат, найденные, видимо, у тех, кто проходит по делу в Киеве.

Какое отношение эти предметы имеют к уплате налогов на территории Крыма, не уточняется.

09:32 В России проводят капитальные ремонты бомбоубежищ на фоне войны в Украине, пишет Moscow Times.

Ремонты проводятся в соответствии с приказом Кремля модернизировать инфраструктуру, оставшуюся еще с советских времен, пишет издание со ссылкой на бывших и нынешних официальных лиц в Москве.

Источники сообщают, что ремонты начались после вторжения в Украину в феврале 2022 года и будут продолжаться в этом году.

Местные власти "тратят сотни миллионов рублей" на то, чтобы сделать находящиеся на консервации в течение многих лет помещения пригодными для жизни.

"Решение об инспекции сети бомбоубежищ было принято правительством весной. Команду на масштабную проверку и наведение порядка дали МЧС, Минобороны и [другие] гражданские министерства", - сказал российский чиновник, сославшись на сведения о заседаниях правительства по этому вопросу.

Одним из выводов общенациональных инспекций, по-видимому, было то, что в стране не хватает бомбоубежищ, чтобы обслуживать ее нынешнее население, пишет издание.

09:25 Байден может посетить Польшу в этом месяце, на годовщину вторжения России в Украину, заявили телеканалу NBC News три знакомых с вопросом источника. Речь о конце февраля.

Источники отметили, что решение окончательно не принято, и что планы могут измениться.

1 февраля польские СМИ сообщили, что Байден может провести встречу с Зеленским и Дудой в столице Польши Варшаве или в городе Жешув.

Но Зеленский тогда эту информацию опроверг и заявил, что приглашения в Польшу не получал.

09:16 Видео из разрушенного войной Угледара Донецкой области. Бои за город активизировались с конца января.

09:08 Атаки России в Украине "расширились и усилились" в преддверии того, что может стать "крупнейшим наступлением Кремля с первых недель войны". Об этом пишет газета New York Times.

Издание сообщает, что сейчас Россия развертывает сотни тысяч мобилизованных солдат. Они действуют небольшими группами для изучения уязвимых мест в украинских оборонительных линиях. "Это вынудило Украину напрячь свои силы для отражения угрозы", - сообщается в статье.

Остается неясным, где и когда Москва начнет широкомасштабное наступление. Но украинские власти говорят, что десятки тысяч мобилизованных солдат были отправлены в северо-восточные и юго-восточные районы Украины.

На северном фланге "полумесяца" (так выглядит линия фронта на востоке страны) самый напряженный участок это Кременная - город, где украинское контрнаступление в сентябре застопорилось. И теперь это один из районов, где, по словам украинских официальных лиц, Москва собирает войска для нового наступления.

На южной оконечности полумесяца, недалеко от города Угледар, Украина заявила, что российские атаки были отбиты. Но официальные лица предупредили, что десятки тысяч российских солдат были переброшены в регион и могут собираться для более скоординированного наступления.

08:48 Россия пытается возобновить крупные наступательные операции в Украине уже с начала января, считает британская разведка.

В минобороны Британии полагают, что оперативная цель РФ почти наверняка состоит в том, чтобы захватить оставшиеся удерживаемые Украиной части Донецкой области.

"Российским силам удавалось отвоевывать территорию всего в несколько сотен метров за неделю. Это почти наверняка связано с тем, что России сейчас не хватает боеприпасов и маневренных подразделений, необходимых для успешного наступления", - сообщает британская разведка.

В Лондоне считают, что старшие российские командиры, вероятно, строят планы, требующие участие малочисленных и неопытных подразделений для достижения "нереалистичных целей из-за политического и профессионального давления".

"Российские лидеры, скорее всего, продолжат требовать масштабных достижений. Маловероятно, что в ближайшие недели Россия сможет нарастить силы, необходимые для существенного влияния на исход войны", - полагает разведка Британии.

08:45 Фронтовая сводка от "Института изучения войны" на утро 7 февраля:

1. Российские войска, вероятно, добились тактического успеха к северо-востоку от Купянска в период с 4 по 6 февраля.

Есть кадры, как ВСУ наносят удары по западным окраинам Двуречной к северу от Купянска (со стороны границы с РФ), из чего можно сделать вывод, что россияне там продвинулись.

2. Кадры с геолокацией подтверждают заявление луганского губернатора Гайдая о том, что ВСУ контролируют Белогоровку.

3. Различные видео подтверждают продвижение российских войск в районе Бахмута, а именно:

- к северо-востоку в районе Красной Горы и в районе Роздоловка-Николаевка

- в городских районах на северо-востоке Бахмута (о чем мы вчера рассказывали)

- к юго-западу от Бахмута в районе Опытного и Клещеевки.

4. Кадры с геолокацией, опубликованные 5 февраля, показывают незначительное продвижение русских на западе Марьинки.

08:28 В Днепропетровской области в результате российского обстрела обесточена одна из насосных станций, без воды остались около 60 тысяч человек в 9 населенных пунктах.

Как сообщает глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, под обстрел попал Никопольский район области. Россияне выпустили порядка 40 снарядов из тяжелой артиллерии и РСЗО, в результате повреждены линии электропередач.

Также повреждены четыре частных дома, хозяйственная постройка, электросети и газопровод.

08:15 Россияне ночью обстреливали Николаевскую область, сообщает губернатор Виталий Ким.

В результате обстрела из РСЗО часть одного из населенных пунктов Очаковской громады осталась без света. Люди не пострадали, информация о повреждениях уточняется.

Также обстрелами поврежден объект инфраструктуры Черноморской громады. Пострадавших нет.

08:14 Российское командование торопится начать решающее наступление ввиду двух факторов - прибытия западной военной помощи и наступления весенней распутицы, которого ждут примерно в апреле.

Такой вывод делает американский "Институт изучения войны".

Именно фактор распутицы помешал российским механизированным маневрам весной 2022 года, считают военные эксперты.

При этом "отдельные голоса русских националистов продолжали выражать скептицизм в отношении способности России начать успешное наступление в конце февраля".

Но, по оценкам украинских официальных лиц, российские войска готовятся к крупномасштабному решающему наступлению на востоке Украины в середине-конце февраля.

07:46 В Одессе обещают давать свет каждые восемь часов и включать его на два часа. Об этом говорится на сайте ДТЭК.

В области продолжают действовать экстренные отключения.

Что касается Киева и Днепра, то там, несмотря на похолодание, держатся стабилизационные графики.

06:50 Сводка украинского Генштаба на утро 7 февраля. Главное:

1. Противник проводит перегруппировку и продолжает наступать на пяти направлениях: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском (район Угледара).

2. Отражены атаки россиян в районах:

- Новоселовского, Кременной и Дибровы Луганской области.

- Верхнекаменского, Веселого, Зализнянского, Красной Горы, Бахмута, Ивановского и Парасковиевки Донецкой области.

Зализнянское - это село к северо-западу от Бахмута, прилегающее к трассе М-03, ведущей в сторону Славянска.