Утром во вторник, 7 февраля, Генштаб ВСУ опубликовал актуальную сводку о происходящем на фронте. Сообщается, что РФ продолжает попытки наступления на пяти направлениях.

Сводка опубликована на Facebook-странице украинского Генштаба.

Основное из сводки на утро 7 февраля:

1. Противник проводит перегруппировку и продолжает наступать на пяти направлениях: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском (район Угледара).

2. Отражены атаки россиян в районах:

Новоселовского, Кременной и Дибровы Луганской области.

Верхнекаменского, Веселого, Зализнянского, Красной Горы, Бахмута, Ивановского и Парасковиевки Донецкой области.

Зализнянское - это село к северо-западу от Бахмута, прилегающее к трассе М-03, ведущей в сторону Славянска.

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