Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте на утро 6 февраля.

Главное из нее:

1. Россия ведет наступление на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

2. При этом в перечислении локаций, где были отражены атаки, нет Луганской и Харьковской областей.

ВСУ отбили нападения в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Васюковка, Парасковиевка, Бахмут, Ивановское, Каменка, Северное, Первомайское, Веселое, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

Война в Украине продолжается уже 348-й день. Мы следим за новостями 6 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 347-го дня войны. Россия атакует на пяти направлениях: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском. Российские войска бросили все силы на окружение Бахмута. А также развернули мощные наступательные действия на Лиманском направлении, но успеха не добились. В районе Угледара Россия своими атаками пытаться заставить Украину отвести войска из Бахмута и других горячих зон.

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