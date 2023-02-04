В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 4 февраля. Сообщается, что российские войска усиливают интенсивность обстрелов под Купянском и вербуют на войну женщин-заключенных.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

Противник проводит перегруппировку сил, пытаясь наступать на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Причем на Купянском направлении интенсивность огня повышается - здесь подверглись обстрелу 8 населенных пунктов. Всего за сутки враг произвел 9 обстрелов из РСЗО. На белорусской границе традиционно отмечается активность противника, и столь же традиционно - отсутствие признаков крупной группировки, готовящейся к вторжению. Сообщается о том, что россияне пытаются завербовать на фронт и женщин-заключенных. В колонии Снежного (оккупированная часть Донецкой области) им удалось уговорить на это около 50 женщин. Среди целей, пораженных украинской авиацией, выделяются зенитно-ракетный комплекс и склад ГСМ.

Ранее мы писали, что член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Украины Федор Вениславский заявил, что Украина готова бить по целям на российской территории, в том числе - и в Москве.

Война в Украине продолжается уже 346-й день. Мы следим за новостями 4 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 345-го дня войны. РФ продолжает наступление с целью охвата украинской обороны на правом берегу реки Северский Донец. По Бахмуту в Офисе президента заявили, что Украина "платит очень высокую цену" за его удержание. Параллельно создаются штурмовые бригады на базе МВД для будущего украинского наступления. А Израиль делает намеки, что может разморозить поставки оружия, от чего ранее воздерживался.

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