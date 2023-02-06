Генштаб Вооруженных сил Украины обнародовал новую сводку по общим боевым потерям российской армии за время полномасштабной войны в Украине - с 24 февраля 2022 года по 6 февраля 2023 года.

Сводка обнародована на странице Генштаба ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника за этот период ориентировочно составили:

Личный состав - 132 160 (+870 за сутки);

Танки ‒ 3 231 (+11) ед.;

Боевые бронированные машины ‒ 6 415 (+10);

Артиллерийские системы – 2 231 (+5);

РСЗО – 461 (+1);

Средства ПВО ‒ 227;

Самолеты - 294;

Вертолеты – 284;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1958;

Крылатые ракеты ‒ 796;

Корабли /катера ‒ 18;

Автомобильная техника и автоцистерны – 5 104 (+13);

Специальная техника ‒ 203.

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