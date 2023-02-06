В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 6 февраля. Сообщается, что россияне обстреливают Херсон, а авиация ВСУ нанесла 11 ударов по позициям врага.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

Армия РФ нанесла 5 ракетных и 12 авиаударов, совершила 36 обстрелов из РСЗО, в частности, по Голой Пристани и Херсону. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается неизменной, наступательных группировок противника не обнаружено. Для выявления населения с проукраинской позицией в Новотроицкое Херсонской области прибыли сотрудники ФСБ РФ. Авиация ВСУ нанесла 9 ударов по районам сосредоточения россиян и 2 удара по позициям их ЗРК.

Ранее мы писали, что глава Купянской РВА Андрей Канашевич сообщил о признаках накопления россиянами сил на Купянском направлении.

Война в Украине продолжается уже 348-й день. Мы следим за новостями 6 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 347-го дня войны. Россия атакует на пяти направлениях: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском. Российские войска бросили все силы на окружение Бахмута. А также развернули мощные наступательные действия на Лиманском направлении, но успеха не добились. В районе Угледара Россия своими атаками пытаться заставить Украину отвести войска из Бахмута и других горячих зон.

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