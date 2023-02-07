Последствия обстрела. Фото: t.me/mykola_lukashuk

В ночь на 7 февраля российские войска обстреляли Днепропетровскую область. В результате обесточена одна из насосных станций, без воды остались около 60 тысяч человек в 9 населенных пунктах.

Об этом сообщает глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

По его данным, под обстрел попал Никопольский район области. Россияне выпустили порядка 40 снарядов из тяжелой артиллерии и РСЗО, в результате повреждены линии электропередач.

Также повреждены четыре частных дома, хозяйственная постройка, электросети и газопровод.

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук рассказал об обстреле региона

последствия обстрела

Напомним, что на днях россияне из тяжелой артиллерии стреляли по Марганецкой громаде, выпустив по ней более двух десятков снарядов.

Война в Украине продолжается уже 349-й день. Мы следим за новостями 7 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 348-го дня войны. Бои продолжались в районе Бахмута. В ВСУ заявили, что оборонять его нужно, чтобы наносить россиянам ущерб в живой силе. В ГУР Минобороны сообщили, что россияне могут пойти в наступление в Донецкой и Луганской областях, а также, возможно, в Запорожье. Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что опасается, что мир скатывается к более широкомасштабной войне, чем сейчас в Украине.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, где может определиться дальнейший ход войны в Украине.

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