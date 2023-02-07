В ночь на 7 февраля российские войска обстреляли Днепропетровскую область. В результате обесточена одна из насосных станций, без воды остались около 60 тысяч человек в 9 населенных пунктах.

Об этом сообщает глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

По его данным, под обстрел попал Никопольский район области. Россияне выпустили порядка 40 снарядов из тяжелой артиллерии и РСЗО, в результате повреждены линии электропередач.

Также повреждены четыре частных дома, хозяйственная постройка, электросети и газопровод.

Напомним, что на днях россияне из тяжелой артиллерии стреляли по Марганецкой громаде, выпустив по ней более двух десятков снарядов.

Война в Украине продолжается уже 349-й день. Мы следим за новостями 7 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 348-го дня войны. Бои продолжались в районе Бахмута. В ВСУ заявили, что оборонять его нужно, чтобы наносить россиянам ущерб в живой силе. В ГУР Минобороны сообщили, что россияне могут пойти в наступление в Донецкой и Луганской областях, а также, возможно, в Запорожье. Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что опасается, что мир скатывается к более широкомасштабной войне, чем сейчас в Украине.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, где может определиться дальнейший ход войны в Украине.