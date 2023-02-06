Ночью 6 февраля войска РФ снова обстреляли Никопольщину в Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

Из тяжелой артиллерии стреляли по Марганецкой громаде, выпустив по ней более двух десятков снарядов. В настоящее время обследование территорий продолжается, последствия атаки уточняются. Пострадавших нет.

Также власти сообщают, что лимиты от Укрэнерго для Днепропетровщины покрывают около 53% от общей потребности области. Действуют графики отключений.

Война в Украине продолжается уже 348-й день. Мы следим за новостями 6 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 347-го дня войны. Россия атакует на пяти направлениях: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском. Российские войска бросили все силы на окружение Бахмута. А также развернули мощные наступательные действия на Лиманском направлении, но успеха не добились. В районе Угледара Россия своими атаками пытаться заставить Украину отвести войска из Бахмута и других горячих зон.

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