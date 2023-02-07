Российское командование торопится начать решающее наступление ввиду двух факторов - прибытия западной военной помощи и наступления весенней распутицы, которого ждут примерно в апреле.

Такой вывод делает американский Институт изучения войны в новой сводке.

Именно фактор распутицы помешал российским механизированным маневрам весной 2022 года, считают военные эксперты.

При этом "отдельные голоса русских националистов продолжали выражать скептицизм в отношении способности России начать успешное наступление в конце февраля".

Но, по оценкам украинских официальных лиц, российские войска готовятся к крупномасштабному решающему наступлению на востоке Украины в середине-конце февраля.

Вчера в украинской разведке назвали три направления, откуда россияне могут пойти в наступление.

Также сообщалось, что The Telegraph опубликовал анализ о путях возможного нового наступления российских войск.

Война в Украине продолжается уже 349-й день. Мы следим за новостями 7 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 348-го дня войны. Бои продолжались в районе Бахмута. В ВСУ заявили, что оборонять его нужно, чтобы наносить россиянам ущерб в живой силе. В ГУР Минобороны сообщили, что россияне могут пойти в наступление в Донецкой и Луганской областях, а также, возможно, в Запорожье. Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что опасается, что мир скатывается к более широкомасштабной войне, чем сейчас в Украине.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, где может определиться дальнейший ход войны в Украине.