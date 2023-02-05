ВСУ готовятся к обороне. Фото: Facebook/GeneralStaff.ua

Украина получила "очень надежные данные разведки" о намерениях России начать новое полномасштабное наступление.

Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на источники в Минобороны и ВСУ.

По словам источников, атака может произойти в течение 10 дней.

Эксперты называют вероятным местом нового наступления западную часть Луганской области в районе городов Кременная и Лиман.

Россия собирает войска на этом направлении на протяжении нескольких недель.

Также армия России наращивает силы на юге Донецкой области, указывает газета.

Армия РФ готовится к наступлению

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина ожидает новое нападения россиян в феврале.

Ранее в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины сообщили, что российские войска наступают на пяти направлениях на Донбассе, а также обстреливают Харьков и Дружковку.

Противник перегруппировывается и ведет наступательные действия все на тех же пяти направлениях - Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском.

По-прежнему наибольшее количество обстреливаемых населенных пунктов - на Запорожском направлении. Сегодня их более двадцати.

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