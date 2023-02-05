Украина получила "очень надежные данные разведки" о намерениях России начать новое полномасштабное наступление.

Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на источники в Минобороны и ВСУ.

По словам источников, атака может произойти в течение 10 дней.

Эксперты называют вероятным местом нового наступления западную часть Луганской области в районе городов Кременная и Лиман.

Россия собирает войска на этом направлении на протяжении нескольких недель.

Также армия России наращивает силы на юге Донецкой области, указывает газета.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина ожидает новое нападения россиян в феврале.

Ранее в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины сообщили, что российские войска наступают на пяти направлениях на Донбассе, а также обстреливают Харьков и Дружковку.

Противник перегруппировывается и ведет наступательные действия все на тех же пяти направлениях - Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском.

По-прежнему наибольшее количество обстреливаемых населенных пунктов - на Запорожском направлении. Сегодня их более двадцати.