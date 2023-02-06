Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что Россия может наступать в Луганской области по трем направлениям - Сватово, Кременная и Белогоровка.

Об этом пишет в Telegram в понедельник, 6 февраля, пресс-служба Луганской ОВА.

По словам Гайдая, на данный момент в Белогоровке ВСУ отбивают все атаки врага и берут россиян в плен. Под Кременной российские войска увеличили число попыток штурма.

Напомним, сегодня утром Сергей Гайдай сообщал о подготовке полномасштабного наступления России после 15 февраля.

Война в Украине продолжается уже 348-й день. Мы следим за новостями 6 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 347-го дня войны. Россия атакует на пяти направлениях: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском. Российские войска бросили все силы на окружение Бахмута. А также развернули мощные наступательные действия на Лиманском направлении, но успеха не добились. В районе Угледара Россия своими атаками пытаться заставить Украину отвести войска из Бахмута и других горячих зон.

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