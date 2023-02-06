Российские силы, вероятно, планируют наступление в Донецкой и Луганской областях, а также, возможно, в Запорожье.

Об этом заявил спикер ГУР Минобороны Вадим Скибицкий в статье, размещенной на сайте ведомства.

"Мы определили, что наступления войск России могут быть в Донецкой и Луганской областях, а также, возможно, в Запорожье. При этом в Херсонской области и в Крыму войска России будут вести оборону", - сказал Вадим Скибицкий.

Кроме того, в ГУР отмечают, что Россия планирует мобилизовать еще от 300 до 500 тысяч человек для обеспечения наступательных операций на востоке и юге Украины весной и летом 2023 года.

Напомним, сегодня Гайдай заявил о подготовке полномасштабного наступления РФ после 15 февраля. Издание Financial Times со ссылкой на источники в Минобороны и ВСУ также сообщало, что новая атака РФ может произойти в течение 10 дней.

Также мы писали, что Резников заявил, что РФ может начать наступление к годовщине вторжения, и назвал два вероятных направления.

В отдельном материале мы разбирались, где и как может определиться будущее войны в Украине.