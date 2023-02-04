Британская газета The Telegraph опубликовала материал с рассуждениями о том, где россияне могли бы пойти в новое наступление.

Издание пишет, что у многих на Донбассе есть ощущение, что Украине придется отступить из Бахмута на новую линию обороны.

"Небольшой городок Часов Яр, последняя остановка перед самим Бахмутом, быстро пустеет, поскольку жители бегут, прежде чем он тоже станет полем боя", - сообщает газета.

Но Бахмут, оттянувший на себя "огромное количество украинских войск", может оказаться отвлекающим маневром.

Американский "Институт изучения войны" заявил, что основные наступательные усилия России будут направлены севернее, в Луганской области, недалеко от городов Сватово и Кременная.

Эти два ключевых узла в настоящее время находятся в руках России, но с осени они были целью украинского наступления. Удар здесь может иметь целью "вывести украинцев из равновесия в менее защищенном районе".

Украинский офицер, находящийся в Харькове, сообщил The Telegraph, что россияне, вероятно, попытаются вернуть себе территорию, которую потеряли в результате украинского контрнаступления в сентябре.

Первой целью будет оттеснение украинцев от критической линии снабжения между Валуйками в Белгородской области РФ и Сватово.

Затем они попытаются перерезать шоссе между Харьковом и Изюмом, чтобы перекрыть украинские коммуникации с Донбассом. При этом собеседник считает, что у россиян недостаточно сил, чтобы атаковать сам Харьков.

Но могут быть и другие направления атак. Тот же украинский офицер сообщил The Telegraph, что не исключает удар через границу в Сумской области.

Непредсказуемым образом могут развиваться события на юге. По данным газеты, у россиян достаточно ресурсов для удержания линии фронта силами мобилизованных, и "опасного наступления" силами опытных подразделений в каком-то одном районе.

Атака на южном фронте поставила бы под угрозу основные пути снабжения украинских сил на Донбассе. Но противнику нужно пройти от нынешней линии фронта до трассы Днепр-Донецк 50-60 километров.

Напомним, в США считают, что Украине, возможно, вскоре придется вывести свои войска из Бахмута Донецкой области.

Ранее мы писали, что в Минобороны Украины заявили, что главное на фронте - "яростная попытка" прорыва обороны ВСУ под Бахмутом и Лиманом.