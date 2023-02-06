Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил о подготовке полномасштабного наступления России после 15 февраля.

Об этом он заявил в эфире телеканала БелСат.

"Мы видим, что все больше и больше резервов стягивается на нашем направлении, фиксируем, что больше техники привозится, которую частично прячут в лесопосадках, частично - зарывают, больше строят укрепительных рубежей, откуда и будут пытаться делать полномасштабное наступление, и подвозят боекомплект, который не так расходуют как раньше - то есть, это не круглосуточные обстрелы территорий. Понимаем, что они начинают экономить, опять же, готовясь к полномасштабному наступлению", - сказал Гайдай.

Гайдай считает, что противнику понадобится "минимум 10 дней" чтобы собрать резервы.

"Обучение новомобилизированных, двухмесячное, уже подходит к концу. Но еще нужно 2 недели, чтобы их привезти с разных баз России и Беларуси. После 15 февраля можно ожидать в любое время", - заявил он.

Ранее о намерении РФ наступать в ближайшие 10 дней писала газета Financial Times.

Также сообщалось, что The Telegraph опубликовал анализ о путях возможного нового наступления российских войск.

Кроме того, в отдельном материале мы разбирались, где и как может определиться будущее войны в Украине.