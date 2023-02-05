Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение в воскресенье, 5 февраля.

Главное из заявлений Зеленского:

Введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по санкциям против атомной отрасли России. Всего введены в действие санкции против 200 компаний и предприятий, в т. ч. атомной отрасли РФ, среди которых "Росатом" и его "дочки". Украина и её партнеры работают над тем, чтобы не допустить российских спортсменов к участию в международных соревнованиях. Работы по устранению аварии на энергетическом объекте в Одесской области ведутся в круглосуточном режиме. Но без света остаётся пока сотни тысяч человек. Сказал о тяжёлом положении на фронте, а также об информации, что президент России Владимир Путин готовит новое наступление к годовщине вторжения.

Напомним, президент Владимир Зеленский считает, что россияне хотят реванша в конце февраля - начале весны: они хотят забрать восток Украины.

Ранее мы писали, что министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина не исключает нового нападения российской армии в феврале, украинские Силы обороны готовы к этому.