Санкции против "Росатома" и подготовка Путиным наступления к годовщине вторжения. Новое обращение Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение в воскресенье, 5 февраля.
Главное из заявлений Зеленского:
- Введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по санкциям против атомной отрасли России. Всего введены в действие санкции против 200 компаний и предприятий, в т. ч. атомной отрасли РФ, среди которых "Росатом" и его "дочки".
- Украина и её партнеры работают над тем, чтобы не допустить российских спортсменов к участию в международных соревнованиях.
- Работы по устранению аварии на энергетическом объекте в Одесской области ведутся в круглосуточном режиме. Но без света остаётся пока сотни тысяч человек.
- Сказал о тяжёлом положении на фронте, а также об информации, что президент России Владимир Путин готовит новое наступление к годовщине вторжения.
Напомним, президент Владимир Зеленский считает, что россияне хотят реванша в конце февраля - начале весны: они хотят забрать восток Украины.
Ранее мы писали, что министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина не исключает нового нападения российской армии в феврале, украинские Силы обороны готовы к этому.