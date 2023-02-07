В Харькове поздно вечером 7 февраля прогремело не менее шести мощных взрывов в результате прилета ракет в центр города. На месте начался пожар.

Сначала о сильных взрывах написали местные паблики. Позже губернатор Олег Синегубов сообщил о прилетах ракет в центр Харькова.

"Предварительно С-300 от 6 до 10 ракет. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется", – написал он в своем телеграм-канале.

Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил факт взрывов и рассказал о пожаре на месте одного из прилетов.

Также он написал в своем телеграм-канале, что "есть подтверждение об ударах по промышленному объекту в Киевском районе города".

Кроме того, появились первые видео после прилета.

Напомним, что на днях в результате удара РФ по университету Бекетова в Харькове были разрушены три этажа главного корпуса.

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