Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства Украины в январе 2023 года зафиксировало факты массовой гибели рыбы из-за повреждения запорных балок Каховской ГЭС, вызванного российскими обстрелами в районе Каховского водохранилища Херсонской области.

Об этом сообщает сайт Госрыбагентства.

"Произошла массовая гибель водных биоресурсов. Это создает прямую опасность срыва весеннего нереста в водоеме. Обстрелы РФ прибрежной части Херсона и акватории Днепра также привели к массовой гибели толстолобика. По данному факту возбуждено уголовное производство. Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству в данном случае, ориентировочно составляет более 390 млн грн", - говорится в сообщении.

В других водоемах Украины за январь не зафиксированы случаи гибели или удушья рыбы.

Госрыбагентство также сообщает, что не располагает данными об уровневом режиме, температуре воды и содержании в воде кислорода в водоемах временно оккупированных территорий Украины.

Напомним, что в августе 2022 года утечка аммиака с обстрелянного пивзавода вызвала массовую гибель рыбы в пруду Донецкого ботсада.

Также мы писали, как в июне прошлого года в Азовском море начался массовый мор рыбы и дельфинов.