В пятницу, 13 января, телеграм-каналы публиковали видео с погибшей рыбой в Каховском водохранилище на Днепре. На видео рыба оказалась в ледяной ловушке - из-за слоя льда она задохнулась.

Как пишут местные СМИ Днепра, причина в том, что боевые действия повредили оборудование Каховской ГЭС. Из-за этого уровень воды в Каховском водохранилище снизился до 15 метров, а с ним - и во всех соединенных водоемах.

"С правого берега разбиты шлюзы, а там еще есть регулирующие сооружения, которые находятся на левом берегу реки Днепр (захвачен РФ - Ред.). И пока нам неизвестно, что там происходит. Возможно, там тоже происходит сброс, так как мы видим, что уровень воды где-то в среднем за сутки на 7 см падает", - рассказала заместитель начальника Бассейнового управления водных ресурсов и рек Приазовья Инна Рыбалко.

От снижения уровня воды пострадали не только биоресурсы, но и кормовые микроорганизмы. Это означает, что для нагула малька рыбы в следующем году также будут неблагоприятные условия.

Позже запорожский рыбоохранный патруль обследовал акваторию Каховского водохранилища вдоль Днепровской гряды - от базы отдыха Домаха до крайнего острова Головченко напротив поселка Беленькое.

"Обнаружено большое количество водных живых ресурсов, оказавшихся в ловушке из-за неконтролируемого сброса воды на Каховской ГЭС, которая была повреждена во время военных действий", - говорится в сообщении патруля.

По его данным, ситуация сложная, очень большое количество биоресурсов погибло, и часть малька, которая еще остается живой, находится в замерзших озерах подо льдом.

По факту массовой гибели рыбы в Днепре начато уголовное производство, сообщают в Офисе генпрокурора.

Также там указывают официальную причину гибели - обстрел российскими военными дамбы Каховской ГЭС, что привело к критическому снижению уровня воды.

По данным правоохранителей, из-за обстрела дамбы Каховскогой ГЭС был поврежден затворный механизм, поэтому уровень воды в водохранилище снизился, и продолжается стабильно снижаться.

Также в Офисе генпрокурора сообщают, что гибель рыбы может привести к срыву нереста в 2023 году.

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