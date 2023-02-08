В среду, 8 февраля, в Украине идет уже 350-й день войны с РФ.

О том, что происходило вчера, мы подробно рассказывали в итогах за 7 февраля.

Ниже - хроника сегодняшних новостей. Материал обновляется.

8 февраля

06.50 Аналитики Института изучения войны (ISW), ссылаясь на оценку министерства обороны Великобритании, пишут, что РФ пыталась начать крупную наступательную операцию в Украине с начала января 2023 года, но планы не осуществились. Москва смогла продвинуться всего на несколько сотен метров территории в неделю.

Это объясняют недостатком у РФ боеприпасов и подразделений, необходимых для быстрого наступления. Специалисты считают, что Россия вряд ли нарастит боевую мощь, способную существенно повлиять на исход войны.

06.40 Вице-президент США Камала Гаррис прибудет в Мюнхен, чтобы принять участие в конференции безопасности. Визит намечен на 17-19 февраля.

Об этом сообщает Reuters.

06.30 Карта тревог на сейчас.