В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 7 февраля.

Главное в вечерней сводке:

1. Армия РФ нанесла один ракетный и 16 авиаударов, совершила 14 обстрелов из РСЗО - в частности, по гражданским объектам Очакова в Николаевской и Антоновке Херсонской области.

2. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается неизменной, наступательных группировок россиян не обнаружено.

3. Авиация ВСУ нанесла 9 ударов. ПВО сбила российский штурмовик Су-25 и БПЛА типа Орлан.

Напомним, сегодня секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украине никто не запрещает уничтожать цели в РФ оружием украинского производства и у нашей страны такое оружие есть.

Война в Украине продолжается уже 349-й день. Мы следим за новостями 7 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 348-го дня войны. Бои продолжались в районе Бахмута. В ВСУ заявили, что оборонять его нужно, чтобы наносить россиянам ущерб в живой силе. В ГУР Минобороны сообщили, что россияне могут пойти в наступление в Донецкой и Луганской областях, а также, возможно, в Запорожье. Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что опасается, что мир скатывается к более широкомасштабной войне, чем сейчас в Украине.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, где может определиться дальнейший ход войны в Украине.