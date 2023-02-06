За предыдущую ночь ВСУ уничтожили на южном направлении два российских катера и две диверсионно-разведывательные группы РФ.

Об этом сообщила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.

"Мы понимаем, что враг не оставляет юг, он остается в приоритете врага. Достаточно мощные силы еще до этого были накоплены на нашем направлении. Мы видим, что продолжается и разведка, и аэроразведка, в том числе с использованием лодок, которые они поотжимали у местного населения" - рассказала Гуменюк.

По ее словам, россияне продолжают диверсионными группами прощупывать нашу оборону в сторону Днепра, на островах.

"Пытаясь там обустроить свои наблюдательные посты, снова потеряли два катера и две диверсионно-разведывательные группы за эту ночь", - сказала Гуменюк.

И добавила, что в Черном море сейчас бушует мощный шторм - пять-шесть баллов.

Напомним, в начале февраля Гуменюк заявляла, что Россия готовится к новому ракетному удару по Украине.

Тем временем война в Украине продолжается уже 348-й день. Мы следим за новостями 6 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 347-го дня войны. Россия атакует на пяти направлениях: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском. Российские войска бросили все силы на окружение Бахмута. А также развернули мощные наступательные действия на Лиманском направлении, но успеха не добились. В районе Угледара Россия своими атаками пытаться заставить Украину отвести войска из Бахмута и других горячих зон.

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