РФ готовится к новому ракетному удару по Украине. На это указывают действия противника в Черном море - корабельная группировка РФ продолжает маневры и переформатирование.

Об этом сообщила в эфире телемарафона спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

"Мы наблюдаем, что уменьшилось общее количество корабельной группировки. На данный момент — это 10 единиц, среди которых остался лишь один надводный ракетоноситель, остальные же зашли в пункты базирования, что может свидетельствовать, скорее, об определенной подготовке", - говорит Гуменюк.

По ее словам, именно такой последовательности действий придерживается противник при подготовке новой ракетной атаки.

"Они определенное время играют мышцами в море, демонстрируют свое присутствие и контроль ситуации, а затем заходят в пункты базирования, как правило, готовясь к маневрам по массированному ракетному удару", - добавила Гуменюк.

Напомним, что вчера поздно вечером в Краматорске ракета разрушила жилой дом. По последним данным, погибли три человека, двоих человек удалось спасти, травмированы 18 человек.

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