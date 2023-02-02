Спасатели продолжают разбирать завалы дома в Краматорске Донецкой области, который вечером 1 февраля попал под обстрел.

Об этом сообщает ГСЧС Украины в своем телеграм-канале.

Спасатели заявили, что в пределах одного подъезда разрушены все четыре этажа. Также из-за обстрела загорелись автомобили, которые были припаркованы рядом с домом.

Погибли три человека. Двоих человек удалось спасти. Всего травмированы 18 человек (восемь находятся в больнице).

Напомним, жилой дом в центре города подвергся российскому ракетному обстрелу.

Напомним, недавно российская ракета попала в дом в Харькове.

Также мы сообщали о масштабной трагедии в Днепре, где ракета россиян разрушила подъезд многоэтажки.

Война в Украине продолжается уже 344-й день. Мы следим за новостями 2 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 343-го дня войны. Россияне продолжали наступление на Лиманском и Бахмутском направлениях. В ВСУ заявили, что на южном направлении происходит "имитация активности противника" с попытками заброски ДРГ Россией на правый берег Днепра. СМИ сообщили, что США решили предоставить Украине управляемые бомбы GLSDB с дальностью действия в 160 километров.

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