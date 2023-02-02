Вечером в среду, 1 февраля, российские войска обстреляли село Юрковка Запорожской области. В результате повреждены частные дома и электросеть. В поселке Камышеваха вражеский снаряд попал в частный дом.

Об этом сообщает Запорожская ОВА в своем телеграм-канале.

К счастью, обошлось без раненых и погибших.

Напомним, вчера войска РФ обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе 11 населенных пунктов Запорожской области. Поступили 30 сообщений о разрушении домов.

Война в Украине продолжается уже 344-й день. Мы следим за новостями 2 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 343-го дня войны. Россияне продолжали наступление на Лиманском и Бахмутском направлениях. В ВСУ заявили, что на южном направлении происходит "имитация активности противника" с попытками заброски ДРГ Россией на правый берег Днепра. СМИ сообщили, что США решили предоставить Украине управляемые бомбы GLSDB с дальностью действия в 160 километров.

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