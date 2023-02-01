Появились фото результатов обстрелов Бахмута в Донецкой области. Также под обстрелами были Угледар, Новоукраинка, Авдеевка, Бахмут, Комарская, Курховская, Марьинская Часов-ярская и Соледарская громады.

Об этом сообщают в Донецкой ОВА.

По данным главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, по состоянию на утро 1 февраля, на Волновахском направлении в Угледаре уточнена информация относительно 1 человека, погибшего в городе ранее.

Россияне также нанесли ракетный удар по Комарской громаде - повреждены 5 домов у Шевченко, есть прилеты на территории Бурлацкого - без жертв.

На Донецком направлении произошел обстрел Дачного Кураховской громады, зафиксированы единичные обстрелы Авдеевки и Марьинской громады. Информация о пострадавших не поступала.

На Горловском направлении в Бахмуте погибли 2 человека, ранены еще 6 человек. Интенсивный огонь россияне вели по Парасковеевке Соледарской громады, Роздолевке, Федоровке и Васюковке.

За сутки россияне убили четырех мирных жителей, ранили еще 6.

На фото ниже – последствия вчерашнего обстрела Бахмута.

Напомним, что войска РФ с потерями продолжают наступать на Бахмут.

По данным Института изучения войны, РФ направила "Вагнеру" силы для поддержки наступление в Бахмуте.