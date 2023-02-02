В Краматорске (Донецкая область) сегодня вечером ракетному обстрелу подвергся жилой дом в центре города. Дом частично обрушился, уже известно о двух погибших.

Об этом сообщил губернатор Донецкой области Павел Кириленко.

Местные тг-каналы сообщают, что после прилета ракеты разрушены два подъезда.

По последним данным, минимум два человека погибли и восемь получили ранения.

Сейчас на месте работают спасатели, правоохранители и коммунальные службы – разбирают завалы уничтоженного дома.

"Вероятно, под ними могут быть люди", – пишет Кириленко.

Напомним, Краматорск находится под регулярными обстрелами. На днях там была обстреляна больница с пациентами.

Также недавно в Краматорске ракета РФ упала рядом с детским садом.

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