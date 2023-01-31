В Одесской области завтра продолжатся экстренные отключения света, так как восстановление разрушенной энергоинфраструктуры еще не завершено.

Об этом сообщает ДТЭК.

Также публикуются лимиты для других регионов:

Киев (днем 1050 МВт/ночью 683 МВт),

Киевская область (днем 751 МВт/ночью 627 МВт),

Днепропетровская область (днем 1272 МВт/ночью 1245 МВт).

При таких лимитах в этих регионах должны быть только плановые отключения.

Напомним, что в Одесской области уже неделю действуют экстренные отключения, так как энергетическая инфраструктура получила значительные повреждения после ракетной атаки 26 января.

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