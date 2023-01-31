В Одесской области во вторник, 31 января, продолжаются экстренные отключения света, в Киеве и Днепре - стабилизационные графики.

Об этом сообщается на сайте ДТЭК.

"К сожалению, в результате разрушений энергоинфраструктуры, в Одесской области продолжаются экстренные отключения" – сказано в сообщении энергетиков.

Поэтому графики отключения света пока не действуют.

В Киеве и Днепропетровской области лимиты потребления от "Укрэнерго" позволяют применить стабилизационные отключения света по графикам, сообщает ДТЭК.

Напомним, ранее мы писали о лимитах потребления электричества на 31 января.

Также мы сообщали, что в Украине ещё раз оштрафовали киевский ДТЭК за несоблюдение графиков отключений света.

Тем временем война в Украине продолжается уже 342-й день. Мы следим за новостями 31 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 341-го дня войны. В Госпогранслужбе рассказали, что Россия проводит ротацию своих войск в Беларуси. В РФ заявили о переброске в приграничную Курскую область дополнительного контингента войск. В Польше сообщили о готовности передать Украине истребители, но в координации с НАТО. Йенс Столтенберг заявил, что НАТО видит признаки того, что РФ готовится к новому наступлению на Украину.

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